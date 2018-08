Vinci Airports ajoute 8 aéroports à son portefeuille

Ayant obtenu l'accord des autorités de contrôle aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Costa-Rica, Vinci Airports finalise l’acquisition de 8 aéroports et devient ainsi officiellement le nouvel exploitant de :

- Belfast International Airport en Irlande du Nord, détenu à 100 % et Skavsta Airport, près de Stockholm, détenu à 90 %, par le biais de contrats de pleine propriété ;

- Orlando-Sanford International Airport en Floride (États-Unis), avec une participation de 100%, et Daniel Oduber Quiros International Airport à Liberia (Costa Rica), avec une participation de 45%, tous deux par le biais de contrats de concession ;

- Hollywood Burbank Airport et Ontario International Airport en Californie (États-Unis), ainsi que Macon Downtown Airport et Middle Georgia Regional Airport en Géorgie (États-Unis), sous contrat d’exploitation totale.



Le portefeuille d’Airports Worldwide comprend également des contrats de gestion partielle pour trois autres aéroports américains : Atlantic City International Airport, dans le New Jersey, Raleigh-Durham International Airport en Caroline du Nord et une partie du terminal international de l’aéroport d’Atlanta, en Géorgie, le plus important au monde par son trafic.



Le réseau international de Vinci Airports compte désormais 44 aéroports dans 11 pays (180 millions de passagers accueillis en 2017).