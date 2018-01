Vinci Airports gestionnaire de l'aéroport de Belgrade

Vinci Airports a remporté la concession de l'aéroport de Belgrade. La Première ministre serbe Ana Brnabic a expliqué à la presse le 6 janvier 2017 : "Le meilleure offre était celle de la compagnie française Vinci (...) sur la base de critères financiers, techniques et juridiques" . Elle a ajouté : "Au total, il s'agira, pendant les 25 ans de concession, de près de 1,5 milliard d'euros de revenus, à la fois financiers et ceux concernant les investissements" .



Selon le président serbe Aleksandar Vuci, l'entreprise a proposé 501 millions d'euros pour la concession ainsi que 732 millions d'euros d'investissements dans le développement et la modernisation de l'installation. Le contrat devrait être signé d'ici 60 jours.



Vinci Airports indique qu'il "s'emploiera à améliorer les conditions d'exploitation de l'aéroport pour permettre à Air Serbia de proposer de nouveaux vols long-courriers dans le cadre de sa stratégie de hub" . Nicolas Notebaert, Directeur général de Vinci Concessions et Président de Vinci Airports a précisé "L'aéroport de Belgrade deviendra ainsi le "hub" de l'entreprise en Europe du sud-est, une zone dans laquelle elle n'était pas implantée jusqu'à présent."



L'entreprise compterait atteindre les 10 millions de passagers accueillis d'ici 2030 et 15 millions à la fin de la période des 25 ans.



Toutefois, le choix de Vinci Airport est fortement critiqué par le Mouvement de citoyens libres, une des forces de l'opposition. Il dénonce dans son communiqué la "non-transparence" du gouvernement dans ce projet et le manque d'étude sérieuse sur le "bien-fondé économique" de cette attribution.