Vinci prend le contrôle de l'aéroport de Londres Gatwick

Vinci Aiports va racheter les 50,01% détenus par Gatwick Airport Limited, société propriétaire de l’aéroport de London Gatwick, pour environ 2,9 milliards de livres sterling (3,2 milliards d'euros). La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2019.



Les 49,99% restants seront gérés par Global Infrastructure Partners.



Vinci Airports ajoute dans son communiqué publié le 27 décembre 2018 "la présente transaction s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’investissement à long-terme de VINCI Concessions. L’aéroport de Gatwick est un actif exceptionnel présentant un potentiel de croissance important. Cette acquisition constitue pour VINCI Airports une prise de position stratégique dans un aéroport performant, situé sur un marché aéronautique d’envergure mondiale".



Avec cette opération, le groupe français étend son réseau à 46 plates-formes dans 12 pays, accueillant plus de 228 millions de passagers par an. Gatwick qui gère plus de 46 millions de passagers annuels sera le plus grand d'entre-elles.