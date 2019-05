Virgin Atlantic: Un vol quotidien entre Londres-Heathrow et Bombay dès octobre

« Optimiser la connectivité à Heathrow entre les États-Unis et l’Inde », tel est l’objectif affiché de Virgin Atlantic. Dès le 27 octobre, la compagnie britannique assurera un vol quotidien à destination de Bombay depuis Heathrow. Virgin Atlantic explique que les vols provenant des États-Unis et de Bombay arriveront le matin à Londres, permettant un temps de correspondance « optimal ». Les réservations seront ouvertes dès le mardi 28 mai.

Virgin Atlantic précise que les vols entre la capitale britannique et Bombay seront effectués par des Boeing 787-9. La compagnie indique que les passagers Economy, Premium Economy et Upper-Class pourront bénéficier d’avantages tels que 300 heures de divertissement à bord, Wi-fi accessible sur tous les vols de la compagnie ou encore repas et boisson inclus.