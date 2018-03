Virgin Atlantic et Delta améliorent leur offre transatlantique

Delta Air Lines reliera à nouveau Londres Heathrow à Salt Lake City et Portland (Oregon) cet été. Les deux liaisons ouvriront respectivement les 1er avril et 3 mai 2018. Par ailleurs, la compagnie américaine renforcera ses capacités sur les vols Londres – Atlanta et Londres – Detroit en déployant un A330.



De son côté, Virgin Atlantic va ajouter une 6ème fréquence quotidienne entre New York JFK et Heathrow. Sa partenaire américaine effectuera deux vols par jour avec un A330, offrant ainsi au total 6% de sièges en plus entre les deux hub.



Les deux compagnies boostent aussi les dessertes de l’Écosse et l'Irlande du Nord. Elles proposeront jusqu'à 17 vols par semaine entre l’Écosse et New York-JFK ou Orlando pendant l'été.



Delta assurera une desserte quotidienne vers les deux aéroports de Glasgow et Édimbourg au départ de New York JFK. Virgin Atlantic a allongé la période d'opération de sa ligne saisonnière Orlando – Belfast.



Le transporteur britannique a également augmenté la capacité entre New York et Manchester. Elle déploiera un B747 sur la liaison à partir du mois de mai. Elle proposera aussi pendant l'été les dessertes Las Vegas, San Francisco et Boston au départ de Manchester.