Virgin Atlantic nouveau partenaire du programme Bluebiz d'Air France-Klm

blue credits

Ce programme Bluebiz permet aux PME clientes d'obtenir et de dépenser des "" pour des vols avec toutes les compagnies aériennes partenaires.Les crédits valent 1 livre sterling (1,13 euro), et peuvent être dépensés sur le coût total des futurs vols, y compris les taxes et les suppléments, sans limitation sur les classes de réservation.Virgin a déclaré qu'elle fermait son programme existant pour les PME Flying Co le 1er juillet, bien que tous les vols réservés avant cette date continueront à rapporter des miles Flying Co.Les membres peuvent continuer à dépenser leurs miles Flying Co jusqu'au 31 décembre 2020.Le programme Bluebiz compte plus de 200 000 membres.