Virgin Australia se renforce sur la Chine avec Hainan Airlines

Virgin Australia a noué un codeshare avec Hainan Airlines. Dans le cadre de cet accord, la compagnie australienne a posé ce 24 juin ses codes sur les liaisons de sa partenaire entre la Chine et l'Australie.



Ainsi ses clients peuvent profiter des services assurés par le transporteur chinois entre Shenzhen et Brisbane ou Cairns, entre Melbourne et Changsha ou Xi’An ainsi que les dessertes de Changsha, Haikou, Xi'An au départ de Sydney.