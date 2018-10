Virgin embauche des drag queens comme hôtesses de l'air (+ Vidéo)

Précédemment organisé à Rome, Londres et Toronto, l'événement annuel World Pride a d'abord été pensé pour donner aux personnes LGBT vivants dans des pays qui interdisent les Gay Pride une occasion d'y participer.

La vedette de Broadway Tituss Burgess - qui sera l'hôte du vol de la fierté - a expliqué : " Au moment où nous voyons les droits des groupes minoritaires menacés, il est plus important que jamais de nous lever et de faire entendre notre voix. La communauté LGBT a fait d'énormes progrès au cours des 50 dernières années, et je suis très fière de m'associer à Virgin Atlantic pour marquer cette occasion avec style et célébrer les libertés durement gagnées par ceux qui nous ont précédés."



Pendant le vol, un spectacle de drag queen aura lieu et la compagnie annonce également qu'une séance de speed dating sera également organisée entre les passagers.