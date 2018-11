Virtuo lance la solution dédiée aux entreprises : Virtuo for Business

L'offre mise aussi sur la flexibilité. Il est possible d'augmenter le kilométrage pendant la location. Elle propose une facturation à la demi-journée au-delà du premier jour de location indivisible. De plus, la modification et l'annulation d'une réservation sont sans frais via l'application ou le site internet.



La solution donne aussi la possibilité d'effectuer une réservation pour un collaborateur



Pratique pour les Travel Managers, Virtuo for Business propose une facturation transparente centralisée et détaillée par utilisateur. En outre, les factures sont accessibles en ligne via l'espace personnel Virtuo. Grâce au nouvel outil, les acheteurs peuvent également voir en un coup d’œil toutes les locations effectuées et les statistiques.



Les clients corporates ont également le choix lors du paiement. Ils peuvent opter pour des solutions collectives ou individuelles.



Virtuo veut répondre à tous les besoins des petites et des grandes structures. Dans ce but, l'entreprise a signé "des partenariats avec les major players du secteur (TMC, GDS, Metasearch) et annonce son arrivée prochaine dans les portefeuilles de services et inventaires des spécialistes du B2B".