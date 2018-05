Viva Technology, Mark Zuckerberg à Paris jeudi 24 mai prochain

Événement attendu de cette manifestation qui livre bien des pistes intéressantes sur l’avenir du voyage d’affaires, l’intervention de Mark Zuckerberg jeudi 24 mai. Accompagné de Maurice Lévy, Président du Conseil de Surveillance de Publicis Groupe et cofondateur de VivaTech, il interviendra sur plusieurs sujets comme celui de la technologie mise au service du bien commun au niveau mondial, ses enjeux mais aussi les challenges que cela implique.



Autres sujets forts, ceux qui seront abordés par AccorHotels dans l’hôtellerie, Sodexo, la SNCF ou la RATP autour des outils de la mobilité. Une rencontre qui permettra aussi de voir les réalisations des différents labs engagés dans la révolution technologique.



Vitrine internationale, VivaTech fera la part belle à plus de 10 pays dont Israël, la Corée du Sud ou la Russie qui tous présenteront les plus belles startups et les dernières innovations de leur écosystème.

Autre continent présent, l’Afrique avec une zone dédié, Afric@tech qui accueillera les 100 startups les plus prometteuses d’Afrique, avec un lab dédié, des pavillons pays, des challenges et un cycle de conférences spécifiques.