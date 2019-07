Voiture connectée : les voyageurs d'affaires prêt à l'utiliser comme nouvel espace de travail ?

Selon un tableau comparatif, le plus fort potentiel de développement se trouve en Chine. De même que les Chinois sont les plus susceptibles de payer pour des équipements en option. Les Français eux, sont les plus sensibles à l'auto-partage, contrairement aux Américains.



« Cette étude établit que les constructeurs et équipementiers ont tout intérêt à développer une stratégie complète pour développer et équiper des véhicules adaptés aux usages ‘dormir et se relaxer’ et ‘travailler et être productif’. Sur le terrain du taxi autonome comme solution de mobilité, les opérateurs ont intérêt à se positionner dans un premier temps sur des services tels que la ‘voiture silencieuse’ ou ‘ le véhicule touristique’ » , conclut Hervé de Perthuis, Associé d’Oresys.