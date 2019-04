Voitures électriques : ventes en hausse au premier trimestre

Le marché de l’électrique ne représente, à l'heure actuelle, que près de 2% du marché automobile global. Un marché qui ne cesse de grignoter des parts, pour preuve : les 10 500 véhicules électriques immatriculés en France au cours du premier trimestre 2019, dont la moitié au mois de mars.



Cela représente une hausse de 44% par rapport à 2018 d’après l’Avere-France, l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique.



L’Avere-France note également que près de 40% des véhicules électriques immatriculés en mars 2019 sont de nouveaux modèles.



En tête des ventes des voitures électriques, la Renault Zoé avec 4229 modèles écoulés au premier trimestre 2019.



La Tesla Model 3, arrivée sur le marché européen en février 2019 se classe numéro 2 des ventes en France et numéro 1 en Europe. Une belle performance pour un modèle dit d’entrée de gamme dont le prix varie entre 40 000 et 50 000 euros.



Enfin, sur la troisième marche du podium des voitures électriques les plus vendues en France début 2019 on trouve la Nissan Leaf.