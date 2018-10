Vol AF447 : les experts pointent une erreur de pilotage

"la cause directe de l’accident est la perte de contrôle de la trajectoire de l’appareil par l’équipage de conduite"

"Cette perte de contrôle, résulte des actions inadaptées en pilotage manuel"

"l’ambiguïté du classement de la procédure Stall dans la documentation du constructeur"

"l’insuffisance d’entraînement de l’équipage au pilotage à haute altitude"

"les actions des pilotes étaient conformes à la situation présentée par des écrans confus et des alarmes erratiques"

"les responsabilités d'Airbus et d'Air France".

"laisser s’imposer une vision simpliste selon laquelle l’erreur de l’équipage serait la première raison de cet accident"

"la responsabilité de tous ceux qui ont contribué à créer les conditions ayant rendu possible la survenance de cet accident doit être examinée par le Tribunal".

"débat contradictoire puisse s’engager entre les experts ayant déposé les deux rapports successifs devant le Tribunal qui doit pouvoir apprécier les responsabilités du constructeur Airbus, des autorités de tutelle et de la compagnie"

"Air France ne peut pas souscrire aux conclusions de ce nouveau rapport qui conduisent notamment à la mise en cause sévère de l'équipage disparu".

Les conclusions définitives du rapport d’expertise judiciaire dans l’accident de l’AF 447 vont dans le même sens que celles remises en janvier dernier . Les auteurs du document, dévoilé par Le Parisien , confirment l'hypothèse d'erreurs de pilotage.Les experts estimentet ajoutent par la suitedes deux copilotes aux manettes dans le cockpit.Avec ce rapport, la responsabilité d’Air France et Airbus passe au second plan. En effet, il indique queou encorene sont que des causes indirectes du crash.Comme en début d'année, les familles des victimes, les syndicats et la compagnie rejettent ces conclusions qui pointent principalement du doigt les erreurs de l'équipage. L'association Entraide et Solidarité AF447 qui regroupe environ 360 proches des victimes, estime queet demande un procès pour que soient établiesLe syndicat des pilotes SNPL France ALPA indique de son côté qu'il n’entend paset ajouteComme les familles de victimes, l'organisation demande qu'unBien que la compagnie voit sa responsabilité mise au second plan dans ce rapport, elle assure dans un communiqué