Volkswagen lance We Share, son nouveau service d'autopartage

We Share sera lancé au second trimestre 2019 avec 1.500 e-Golf, auxquelles viendront s'ajouter peu après 500 e-up!, pour aboutir à une flotte de 2000 véhicules électriques. A partir de 2020, ces autos seront progressivement remplacées par des modèles de la gamme I.D., les futures pures électriques de Volkswagen.



Toutes ces autos seront en free-floating, c'est à dire qu'elles n'auront pas de places de parking attitrées, et que ce seront des employés de la société qui se chargeront de les recharger. Et c'et beaucoup plus facile à Berlin qu'à Paris, puisque la municipalité n'a pas drastiquement réduit les places de stationnement.



Une fois lancé dans la capitale allemande, le service We Share sera étendu à d'autres métropoles allemandes (Hambourg suivrait rapidement), puis d'Europe, mais Volkswagen précise déjà qu'il se focalisera uniquement sur les villes de plus d'un million d'habitants