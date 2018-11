Volkswagen testera des taxis autonomes en Israël l'an prochain

Volkswagen aura sa flotte de robot-taxis. Le constructeur a fait savoir qu'il avait trouvé un accord avec Mobileye et Champion Motors afin de lancer une flotte de taxis autonomes à la demande, en Israël. Le service, baptisé " New Mobility in Israel ", doit entrer en phase de test dès 2019 et projette de devenir officiel à partir de 2022, selon les informations communiquées par le groupe Volkswagen.



La répartition des tâches place Volkswagen dans le rôle de fournisseur des véhicules électriques et des connaissances en matière de conception et de déploiement de services de mobilité, tandis que Mobileye équipera les taxis de son système d'automatisation de la conduite de niveau 4, soit une solution clé en main sans conducteur comprenant équipement, politique de conduite, logiciel de sécurité et données cartographiques, et que Champion Motors prendra en charge la gestion des activités de la flotte et le centre de contrôle. Ensemble, les trois sociétés ajouteront la plateforme et les services de mobilité, le contenu et les outils de mobilité à la demande.



Le projet sera soutenu par le gouvernement israélien de trois manières. D'abord sur le plan juridique et réglementaire, ensuite en facilitant le partage des infrastructures requises et des données sur le trafic, puis enfin en permettant l’accès aux infrastructures selon les besoins. Les avancées permises par la mise en route de New Mobility in Israel serviront de bases de références à toutes les futures autres initiatives opérées dans le même secteur, dans le pays. Pour Volkswagen, Mobileye et Champion Motors, il s'agira aussi d'un laboratoire en vue de construire un standard à faire passer à l'échelle durant la prochaine décennie.