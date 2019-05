Volotea célèbre les 4 ans de sa base strasbourgeoise

A l'occasion de ce 4ème anniversaire, Volotea a fait le point sur ces années qui se sont avérées fructueuses.



Fidèle à sa stratégie de départ, la compagnie propose des vols directs et à prix attractifs vers les capitales régionales européennes.



Durant ces quatre dernières années, elle n' a cessé d'élargir son panel de destinations.

Les dernières en date : Cagliari, Corfou et Athènes.



Cet anniversaire est également marqué par l'inauguration de son nouvel Airbus A319 qui permettra d'augmenter la capacité de transport de la compagnie de 25%.



Avec 6,6 millions de passagers transportés en 2018, Volotea a connu une très forte croissance et s'inscrit comme la 1ère compagnie de l’Aéroport de Strasbourg en terme de destinations.



Volotea possède aujourd'hui 12 bases en France et en Europe.

A long terme, son objectif est de proposer des vols et des destinations plus lointaines, toujours en vols directs, pour les voyageurs strasbourgeois.



Thomas Dubus, Président du Directoire de l’Aéroport de Strasbourg a déclaré : « Nous sommes

particulièrement heureux de fêter le 4ème anniversaire de la base Volotea, révélateur du succès de la compagnie au départ de Strasbourg.

Cette célébration vient récompenser la compétitivité de l’offre Volotea et nous conforte dans la politique opérationnelle de l’Aéroport. Nous nous réjouissons de la confiance de Volotea, qui a cru au potentiel touristique de Strasbourg avec une stratégie qui s’est avérée gagnante tant pour les passagers que pour le développement économique de la région.

A cette occasion, nous tenons à féliciter Volotea pour leur réussite et leur souhaitons d’élargir encore leur maillage national et international.»