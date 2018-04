Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Volotea installe 2 avions à Marseille

Bien décidée à développer ses vols au départ de l'Hexagone, la compagnie low cost espagnole Volotea ouvre une base à Marseille. La présence permanente de 2 avions sur l'aéroport lui permet l'ouverture de 9 nouvelles lignes et une augmentation de 56% du nombre de sièges proposés au départ de la cité phocéenne.



En 2017, la compagnie a transporté plus de 150 000 passagers au départ de Marseille, soit une hausse de 77 % par rapport à l'année précédente et a atteint un taux de remplissage de 83 %. Elle vise en 2018 une augmentation de sa capacité de 56% avec 286 000 sièges.



Le programme de Volotea cette année au départ de Marseille Provence :

- Biarritz, à partir de 19 avril avec 2 vols par semaine (lundi et jeudi) soit 14 000 sièges

- Caen, à partir du 20 avril avec 2 vols par semaine (lundi et vendredi), soit 18 600 sièges

- Corfou, à partir du 21 avril avec 1 à 2 vols par semaine (mercredi et samedi), soit 8 700 sièges

- Funchal, depuis le 12 avril, avec 1 vol par semaine (jeudi) soit plus de 2 750 sièges

- Héraklion, à partir du 21 avril avec 1 vol par semaine (samedi), soit 7 000 sièges

- Minorque, à partir du 26 mai avec 1 à 2 vols par semaine (mardi et samedi), soit 7 500 sièges

- Mykonos, à partir du 29 mai avec 1 vol par semaine (mardi), soit 4 750 sièges

- Santorin, à partir du 25 avril avec 1 à 2 vols par semaine (mercredi et mardi), soit 9 000

- Palma de Majorque, depuis le 14 avril avec 1 vol (samedi) par semaine, soit 7 000 sièges

