Volotea : l'embarquement prioritaire disponible pour les passagers

Nous vous l'annoncions il y a quelques mois, Volotea lance son service speedy boarding. L'objectif : améliorer l'expérience voyageur au cours de l'embarquement sur l'ensemble du réseau de la compagnie aérienne.Dès 5 euros, ce nouveau service peut être souscrit sur le site Volotea, via l'application mobile ou auprès d'une agence de voyages. L'embarquement prioritaire sera également gratuit pour les membres Megavolotea Plus et les forfaits Combo Plus.