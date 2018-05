Volotea rapproche Montpellier de Munich

Montpellier est maintenant beaucoup plus proche de Munich. Volotea a inauguré le vendredi 25 mai la première liaison entre les deux villes. La liaison est assurée deux fois par semaine tous les mardis et vendredis.



Selon le programme, l'avion décolle de la piste allemande à 9h55 pour se poser dans l’Hérault à 11h45. L'appareil quitte ensuite la plate-forme montpelliéraine à 12h10 pour une arrivée à Munich à 13h50.



La low-cost proposera au total près de 10 000 sièges entre les deux villes. En 2018, elle opère donc vers 7 destinations au départ de Montpellier : 6 en France (Ajaccio, Bastia, Brest, Lille, Nantes et Strasbourg) et 1 en Allemagne (Munich).