Volotea réalise un chiffre d’affaires encore jamais atteint

Volotea ne s’est jamais aussi bien portée. Avec plus de 6,6 millions de passagers transportés et un agrandissement de sa flotte aérienne, la compagnie à atteint un chiffre d’affaires de plus de 396,1 millions d’euros en 2019 soit une augmentation 89 millions d'euros par rapport à l'année 2017.



Un résultat encore jamais atteint depuis la création de la compagnie aérienne.

En 2019, Volotea a atteint un taux de remplissage de 93% et ouvert trois nouvelles bases à Athènes Bilbao et Marseille.



Ce chiffre d’affaire s’explique aussi par l'augmentation de 28% du prix du siège.



Carlos Munos, PDG de la compagnie s’est dit très « satisfait » de ces résultats « Cela prouve le succès de notre stratégie qui consiste à relier les villes capitales européennes via des vols directs, en évitant les hubs. L'arrivée d'Airbus A319 supplémentaires nous permet d'augmenter notre capacité, cet appareil est en effet un avion compétitif sur le plan des coûts et nous permet donc d’augmente notre rentabilité d'une année sur l'autre »



En 2019 Volotea a agrandi sa flotte composée exclusivement de Boeing 717 et d’Airbus A319 passant de 30 à 36 avions au total.



La compagnie a ouvert cette année 41 nouvelles destinations permettant de desservir un total de 310 lignes à travers 13 pays européens.