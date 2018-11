Volotea renforcera sa présence à Lyon en avril 2019

Volotea profitera du programme d'été 2019 pour proposer 4 nouvelles destinations au départ de l'aéroport Lyon Saint Exupéry. La compagnie reliera la plate-forme lyonnaise à Prague avec deux vols hebdomadaires (lundi et vendredi) à partir du mois d'avril.



Elle lancera également une desserte vers Valence en Espagne. Elle assurera les vols tous les lundi et vendredi.



Les voyageurs d'affaires pourront aussi s'envoler vers deux destinations croates : Dubrovnik et Split. Les deux lignes offriront une fréquence bihebdomadaire (respectivement mercredi et samedi / mercredi et dimanche).