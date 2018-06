Volotea renouvelle son actionnariat

Volotea a finalisé le processus de renouvellement de son actionnariat. Cinq sociétés d'investissement privées et Familly offices basés aux États-Unis (dont Elysium LLC et HRS Management) et en Europe (comprenant Meridia Capital, Rijn Capital et Rocinante) rejoignent les fonds d’investissements Axis Participaciones Empresariales en tant qu'investisseurs dans le capital de Volotea.



Le Fondateur et PDG Carlos Muñoz et l'équipe de direction ont également augmenté leur part de capital pour consolider la stratégie commerciale et accompagner la croissance de l'entreprise.



Les nouveaux investisseurs remplacent CCMP et Corpfin. Volotea a été conseillée par Morgan Stanley et Pérez-Llorca dans cette transaction.