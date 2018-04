Volotea s'installe à Lyon

Le lancement de la ligne de Volotea Lyon – Palerme le 6 avril 2018 marque l'arrivée de la low-cost sur l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Outre la ville italienne, la ompagnie proposera aux voyageurs d'affaires des liaisons vers Palma de Majorque, Alicante et Cagliari. Ces deux dernières étant desservies uniquement par Volotea.



Volotea offrira ainsi en 2018 plus de 340 vols.



Programme de Volotea au départ de Lyon

- Palerme, avec 2 vols par semaine (mardi et vendredi), soit plus de 17 000 sièges

- Palma de Majorque, à partir du 7 avril, avec 1 vol par semaine (samedi) soit plus de 7 600 sièges

- Alicante, à partir du 8 avril, avec 2 vols par semaine (mardi/mercredi et dimanche), soit plus de 16 000 sièges

- Cagliari, à partir du 31 mai, avec 1 vol par semaine (jeudi), soit plus de 5 700 sièges