Volotea va augmenter la voilure au départ de Strasbourg

Volotea va étoffer son offre au départ de l'aéroport de Strasbourg en 2019. La low-cost lancera 3 nouvelles lignes : Cagliari et Corfou en avril ainsi qu'Athènes en juin. Elle assurera 1 fréquence par semaine sur ces 3 dessertes.



La compagnie prévoit d'augmenter de 19% sa capacité sur la piste strasbourgeoise en 2019 pour atteindre près de 600 000 sièges disponibles. Des fréquences additionnelles seront proposées sur les lignes à destination de Montpellier, Marseille et Toulouse et la durée d’exploitation sera prolongée sur les lignes à destination de Bastia, Dubrovnik, Olbia et Palerme.



De janvier à septembre, Volotea a transporté plus de 300 000 passagers à Strasbourg, où elle a opéré près de 4 000 vols et enregistré un taux de remplissage de 94%.