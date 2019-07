Volotea va relier Strasbourg à Marrakech et aux îles Canaries

4 ans après l’installation de l’une de ses bases à l’aéroport de Strasbourg, Volotea ne cesse d’offrir de nouvelles liaisons directes à sa clientèle alsacienne. Après avoir annoncé depuis le début d’année 2019 de nouvelles lignes vers la Grèce et la Sardaigne, la compagnie à bas coût espagnole va inaugurer en fin d’année 2 nouvelles liaisons : l’une vers Marrakech et l’autre vers les îles Canaries. Cette nouvelle annonce porte à 17 le nombre de destinations directement reliées à Strasbourg par Volotea (8 à l’étranger et 9 en France).





Dès décembre 2019, Volotea assurera un vol hebdomadaire le samedi entre Strasbourg et Marrakech-Menara. Ce programme de vol sera assuré toute l’année sauf en juillet et en août. Le samedi sera également, de décembre 2019 à avril 2020, le jour hebdomadaire de liaison entre Strasbourg et Lanzarote, aux îles Canaries.