Volvo Polestar: la location automobile premium

Dotée de trois moteurs électriques et un thermique pour la recharge, d'une puissance cumulée de 600 chevaux, Volvo décrit sa Polestar 1 comme " le véhicule hybride le plus endurant et le plus propre de la production actuelle. " Elle doit entrer en production au milieu de l'année prochaine en Chine. Au même moment sera présenté le prototype de la Polestar 2, version cette fois entièrement électrique.



Pour le reste, c'est là que Volvo va lancer sa révolution. Avec la possibilité de s'abonner à Polestar. Pour une période déterminée à l'avance, mais aussi adaptable à volonté. Le client paye un abonnement à sa voiture (par jour, par semaine, par mois), et également à tout un tas de services haut de gamme fournis avec : assurance, entretien, conciergerie, convoyage... le tout sans rien avoir à débourser avant ou après la durée du contrat. Puis il rend la voiture au terme de la période.



Hors marché de la location, le prix de vente de la Polestar 1 se situe autour des 150 000 dollars. Le plan de production, qui prévoit la fabrication de 500 premiers véhicules, est bien avancé. 200 Polestar 1 ont déjà été vendues.