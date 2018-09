Volvo dévoile son concept de voiture autonome

Le groupe imagine un monde où le concept pourrait concurrencer les compagnies aériennes pour le transport aérien intérieur, en particulier sur des "routes plus courtes où la distance entre le point de départ et la destination est d'environ 300 kilomètres ", ce qui en fait des " candidats de choix pour une perturbation par un autre mode de transport ".



Volvo a attiré l'attention sur les liaisons aériennes intérieures telles que New York - Washington DC, Houston - Dallas et Los Angeles - San Diego, qui, selon elle, prennent plus de temps en avion qu'en voiture " lorsqu'il s'agit notamment de se rendre à l'aéroport, d'effectuer les contrôles de sécurité et d'attendre ".



Bien qu'elle en soit encore clairement au stade de la conception, Volvo a déclaré que la 360c est " un premier pas délibéré vers une vaste discussion sur le potentiel de la technologie de conduite autonome pour changer fondamentalement la société à bien des égards ."



L'année dernière, Volvo a signé un accord avec Uber pour fournir jusqu'à 24 000 véhicules autonomes à l'entreprise de covoiturage.