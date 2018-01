Votre hôtel a-t-il un Wi-Fi de bonne qualité ?

C’est un site dédié qui apporte la réponse : hotelwifitest dresse le portrait des réseaux sans fil dans un peu plus de 5.000 hôtels dans le monde. Chacun des tests de vitesse évalue à la fois la rapidité du réseau et les caractéristiques sécuritaires de l’hôtel. Au-delà, les mesures, réalisées régulièrement, établissent une moyenne et une note sur 100 propre à chaque établissement.À Paris, ce sont 321 hôtels qui ont été testés. Les résultats sont assez inégaux mais globalement, la capitale n’a pas à rougir de son offre hôtelière wifi. Pour les USA, 349 hôtel sont ainsi analysés à New York et 157 à San Francisco. Les résultats sont parfois surprenants, surtout pour des chaînes très réputées outre-Atlantique.Mais le plus qu’apporte ce site, c’est à l’acheteur qui le propose.et donne accès à l’information au voyageur qui sait ainsi, au moment de sa réservation, la qualité et le niveau de sécurité des réseaux sans fil.Particulièrement bien documentée, cette passerelle vers le site affiche la note globale attribuée à l’hôtel, le débit moyen constaté sur 24 heures. Un outil de travail indispensable aujourd’hui pour qui veut disposer d’un lien rapide et fiable avec son entreprise pendant un voyage d’affaires.