Votre mobile déraille, pourquoi ?

C'est à partir d'un questionnaire online auquel ont répondu un échantillon de 530 Français âgés de 18 ans et plus et possédant un smartphone que l'enquête a permis de dresser les attentes et les usages en matière de téléphonie mobile.



Premier constat, 39 % des Français ayant un smartphone ont dû le changer à cause de la batterie. Globalement, ce sont les plus jeunes qui rencontrent le plus de problèmes de batterie. Plus ils sont âgés et moins les mobinautes ont changé de smartphone pour cette raison (43 % pour les 25-34 ans contre 27 % pour les 55 ans et plus par exemple). En moyenne, le changement de téléphone à cause de problèmes de batterie se fait deux ans après l'achat. 25 % des sondés déclarent même avoir changé de smartphone moins d'un an après. Cependant, la plupart remplacent leur smartphone un à trois ans après l'achat (63 %).



Autre observation, 59 % des mobinautes ont déjà eu un chargeur/câble de charge qui ne marchait plus. Une large majorité des moins 18-24 ans (75 %) a déjà rencontré ce problème alors que seuls 35 % des 55 ans et plus disent avoir déjà eu un chargeur qui ne fonctionnait plus. Lorsqu'il y a un problème de chargeur ou de câble de charge, il survient en moyenne 1 an et demi après son achat. 46 % des chargeurs ou câbles de charge défectueux le sont devenus moins de six après leur achat (19 % moins de six mois après).



Enfin, 45 % des sondés ont déjà abîmé leur chargeur/câble de charge. Une nouvelle fois, le taux de sondés ayant déjà abîmé un chargeur diminue avec l'âge. En général, c'est le câble qui s'abîme (dans 69 % des cas) ; ainsi, 31 % de l'ensemble des mobinautes ont déjà abîmé le câble de leur chargeur. La tête de charge a été, quant à elle, déjà abîmée pour 22 % de l'ensemble des mobinautes (c'est-à-dire 48 % de ceux qui ont déjà abîmé leur chargeur). Les mobinautes possèdent en moyenne entre deux et trois chargeurs de smartphone. 56 % des mobinautes possèdent un ou deux chargeurs (25 % un seul chargeur et 31 % en ont deux). En revanche, un cinquième des répondants à l'enquête en ont au moins quatre.



Notons que 45 % des mobinautes possèdent un chargeur ou un câble de charge exclusivement utilisé dans leur voiture et 28 % en ont un dédié au bureau (ce chiffre monte à 53 % chez les cadres). Avoir un chargeur uniquement utilisé dans une résidence secondaire concerne 8 % des détenteurs de smartphones, alors que 6 % en ont un dédié à leur deuxième véhicule. Enfin, la part de mobinautes ayant un chargeur dédié à un deux-roues ou à un bateau ne dépasse pas 1 %. 68 % des mobinautes se déclarent prêts à payer plus cher leurs accessoires de charge.



Plus des deux tiers des Français détenteurs d'un smartphone se disent prêts à payer un peu plus cher des accessoires de charge plus performants et garantis à vie. Lorsqu'ils sont prêts à payer plus, les mobinautes sont disposés à acheter leurs accessoires de charge 8,6 € de plus en moyenne. 43 % évoquent un montant compris entre 5 et 9 € alors que 29 % se disent prêts à payer entre 10 et 15 € de plus.