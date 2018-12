VoyagExpert ouvre un plateau affaires à Nantes

VoyagExpert se développe. La Travel Management Company (TMC) qui a enregistré l'arrivée de nouveaux clients, ouvre un 4eme plateau affaires à Nantes. Les locaux seront inaugurés en janvier 2019.



Ce plateau viendra soutenir les équipes déjà en place à Paris, Bordeaux et à St Nazaire. Eric Ritter, président de VoyagExpert, explique "Faire le choix d’ouvrir plusieurs plateaux de 12 à 16 collaborateurs maximum, c’est faire le choix de garantir à nos clients une proximité de travail et une qualité de service avec des équipes soudées, dédiées et pro actives".



Par ailleurs, l'agence a vu deux sociétés du CAC40 lui accorder leur confiance en 2018.