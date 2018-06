Voyage d'affaires, Emirates vole désormais vers Auckland en Nouvelle Zélande

Emirates a lancé le 15 juin une route Dubaï – Auckland via Bali pour compléter le programme de la compagnie sur la Nouvelle-Zélande qui comptait déjà un vol quotidien direct Dubaï – Auckland en A380 et un autre Dubaï – Christchurch via Sydney, également en super jumbo.



La nouvelle liaison via Bali est assurée par un B777-300ER équipé de 42 Business et 304 sièges en classe Économique. L'avion décolle de son hub à 7h05 tous les jours pour se poser à Denpasar à 20h20. Il met ensuite le cap sur la Nouvelle Zélande à 22h00 où il est attendu à 10h00 le lendemain.



Le vol retour propose un départ d'Auckland à 12h50 pour un atterrissage à Bali à 17h55. Le Boeing redécolle à 19h50 pour une arrivée à Dubaï à 00h45.