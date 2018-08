Voyage d'affaires, IHG propose Business Edge

voulaient bénéficier de certains des avantages concurrentiels dont jouissent traditionnellement les grandes entreprises clientes, et cherchaient un partenaire qui comprenait les petites entreprises et pouvait leur fournir des ressources et un contenu significatif qu'elles ne pouvaient pas obtenir par elles-mêmes

Nous avons travaillé avec les PME pour concevoir le programme et elles nous ont dit qu'un programme de rabais à lui seul n'est pas assez convaincant pour susciter leur loyauté et leur engagement. Ils ne voulaient pas de longues négociations, mais plutôt un rabais important sur lequel ils pouvaient compter, des rapports fiables et un aperçu des informations les plus récentes, ainsi qu'un accès à un réseau d'entreprises diversifié d'autres organisations similaires

Déjà, 1 500 entreprises se sont inscrites à ce programme qui rationalise le processus de négociation et la fidélité tout en facilitant la consolidation des données, le contenu des échanges commerciaux et les réservations dans un portail client facilement accessible. IHG Business Edge, , en cours de développement depuis un an, a été construit à partir des attentes de 2 100 PME clientes du monde entier, puis testé auprès de 300 entreprises dans 17 pays. Au cours de ce processus, les entreprises ont clairement indiqué qu'elles "".Selon Derek DeCross, en charge des ventes globales d'IHG, : "".Le portail client permet à l'administrateur de l'entreprise de surveiller les données essentielles sur les voyages, y compris les dépenses hôtelières, les nuitées, le tarif journalier moyen, les économies et la participation au Club IHG Rewards au cours des 12 derniers mois. A l'avenir les améliorations futures, le portail servira également de passerelle vers la communauté IHG Business Edge où les administrateurs peuvent accéder à un centre de contenu avec des outils d'affaires, des articles pour la formation continue et un forum pour se connecter avec d'autres administrateurs de voyages des PME.