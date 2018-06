Voyage d'affaires, Londres plébiscitée pour le business

Premier constat, pour 52 % Londres est l'une des trois villes le plus souvent visitées, suivie de Manchester (29 %) et de Liverpool (19 %). Trois destinations loin d'être économiques, si l'on en croit l'indice Big mac qui place la capitale anglaise dans le classement de tête des cités européennes les plus chères.



Pour les participants à l'étude, Londres se place avant Paris, Berlin, Amsterdam en matière de convivialité, d'animations et d'originalité. Sans surprise, les voyageurs d'affaires anglais se déplacent pour voir leurs clients (40%), dans le cadre des formations (37%) pour des séminaires et conférences (36), des rencontres internes d'entreprises (33%) ou des salons pour 26 % d'entre eux.



Le Brexit devrait booster les voyages d'affaires selon l'enquête qui révèle que 34 % des chefs d'entreprise vont sensiblement augmenter les déplacements professionnels à l'horizon 2020 pour rester en contact avec leurs clients européens. Notons qu'une étude allemande réalisée lors de l'ITB à Berlin, estime pour sa part que le Brexit ne devrait pas modifier le nombre de voyage d'affaires entre l'Europe et le Royaume Uni.