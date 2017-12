Voyage d'affaires et hygiène de vie ne font pas bon ménage

Plus de la moitié des 1.000 voyageurs d'affaires américains (54%) interrogés disent qu'ils ont tendance à faire moins de sport pendant leurs déplacements professionnels. Un mauvais point... surtout que 44% reconnaissent qu'ils mangent mal équilibré lorsqu'ils sont en voyage d'affaires.



D'ailleurs, jonglant entre les départs aux aurores, les soirées prolongées et les nombreux rendez-vous, plus d'un tiers des sondés estiment qu'ils sont plus stressés pendant un déplacement que lorsqu'ils sont à la maison. De plus, 36% ont des difficultés à dormir.



Certains prennent également des risques avec leur santé lors de ce changement de rythme. En effet, 13% ont du mal à se rappeler de prendre leur traitement lorsqu'ils en ont un. Par ailleurs, 16% boivent plus alcool et 8% fument plus quand ils sont loin de chez eux à cause du travail.



Avoir une vie plus saine pendant un déplacement pro, pourrait-elle être la bonne résolution 2018 des voyageurs d'affaires ?