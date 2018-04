Voyage d'affaires : ni obèse, ni bébé, ni peureux !

Pour vous, quel est le type de passager que vous préférez éviter d’avoir assis à côté de vous en avion ?

Lorsqu’il s’agit de prendre l’avion, plus de quatre passagers Français sur cinq se sont déjà retrouvés dans une situation inconfortable avec la personne assise à côté d’eux. L’étude de [Jetcost]url: https://www.jetcost.com s’est faite auprès de 2,186 passagers français âges de 18 ans qui ont dû répondre à la question suivante : “”. Les réponses sont sans appel : une personne obèse (23%), un enfant agité (20%) ou quelqu’un qui a peur en avion (16%).Parmi ceux qui ont cité les personnes obèses comme les passagers qu’ils n’aimaient pas avoir assis à côté d’eux, 38% ont justifié ce choix par """, tandis que 35% ont cité le fait "". De plus, la plupart des sondés qui ont cité les enfants agités comme le type de passagers-voisin les plus pénibles, se sont aussi justifiés en citant le fait qu’ils ne "" (57%). Les voyageurs qui préfèrent éviter les personnes qui ont peur en avion ont déclaré "" (41%).Les sondés ont ensuite dû déclarer s’ils s’étaient déjà retrouvés assis à côté d’un passager qu’ils estimaient pénible, ce à quoi la grande majorité, 84%, a répondu "oui". Lorsqu’on leur a demandé d’expliquer comment ils avaient géré la situation, les réponses les plus communes ont été les suivantes :Seulement 4% ont confessé n’avoir rien fait.