Voyages d'affaires : Mastercard dit tout à Google

Selon l'agence économique, Google associe les achats réalisés avec une Mastercard et ce, afin de créer des profils personnalisés pour la diffusion d'annonces publicitaires. Seuls les clients américains seraient concernés mais personne ne sait très précisément l'étendue réelle de l'accord passé entre les deux entreprises. Pour l'heure, elles se refusent à tout commentaire sur cette affaire.



Mais l'information fait réagir les associations de consommateurs d'autant qu'aux USA, selon le Nilson Report, 25% des achats ont été réalisés avec une carte Mastercard en 2017, cité par Bloomberg. Des dépenses professionnelles auraient été mesurées et donneraient des indications sur les déplacements commerciaux des entreprises.



Aux USA, on s'interroge désormais sur les accords que passerait Google en matière de données personnelles. Deux sénateurs demandent l'ouverture d'une enquête sur ces pratiques qui sont " une atteinte à la vie privée des américains "