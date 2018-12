Voyages d'affaires: de plus en plus de réservations Airbnb en Afrique et en Amérique latine

Parmi les destinations particulièrement prisées, on peut citer Mar Del Plata, en Argentine, où les réservations ont augmenté de 624 % d'une année sur l'autre, Guarujá, au Brésil (+594 % entre 2017 et 2018) et Aguascalientes, au Mexique (+594 % pour les voyages d'affaires).



Selon Airbnb, Gwangju (Corée du Sud) et Pietermaritzburg (Afrique du Sud) sont d'autres destinations en plein essor pour les voyageurs d'affaires utilisant le service de partage de logement.



Pour les groupes d'entreprises, les destinations à tendance sont Ipoh en Malaisie, Guarujá au Brésil, Tagaytay aux Philippines, Acapulco, au Mexique et Mammoth Lakes, en Californie.



Si l'on suit le comportement traditionnel en matière de réservation hôtelière, les voyageurs d'affaires ont tendance à réserver Airbnb beaucoup plus près de leur date d'arrivée que les voyageurs d'agrément - 20 jours à l'avance, en moyenne, comparativement à environ 35 jours pour les vacanciers.



Les voyageurs d'affaires en provenance de Taïwan, des États-Unis et d'Allemagne sont ceux qui réservent le plus longtemps à l'avance, tandis que ceux qui viennent de France, de Norvège et du Mexique ont tendance à réserver leur logement dans les délais les plus courts, selon les données de Airbnb.