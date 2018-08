Voyages d'affaires en Europe: faut-il préférer le train à l'avion?

Si le train a toujours été populaire en Europe, il n'a peut-être pas toujours été le choix évident pour les voyageurs d'affaires.



Avec l'ouverture de la vente de billets sur la nouvelle ligne très attendue de l'Eurostar entre Londres et Amsterdam, il y a certainement du mérite à considérer le voyage en train par rapport au voyage en avion.



Quatre millions de passagers volent chaque année entre Londres et Amsterdam, ce qui en fait l'une des lignes aériennes les plus fréquentées d'Europe.



Le nouveau service d'Eurostar met au défi les compagnies aériennes établies sur la ligne, il cible les clients potentiels par la vitesse et l'efficacité, le coût et aussi en jouant sur les cordes sensibles des voyageurs soucieux de l'environnement en précisant qu'un voyage Eurostar Londres-Amsterdam émet 80 % moins de carbone que le vol équivalent.



Il est évident que les voyages en train ne sont pas plus rapides que les voyages en avion. Du moins pas à première vue.



Un vol Paris-Londres dure 75 minutes contre 2h20 en Eurostar, mais les voyageurs sont bien avisés de considérer le temps de voyage total. On sait que les formalités d'aéroport,les temps d'embarquement et débarquement ainsi que l'emplacement des aéroports,loin des centres villes, rajoutent du temps de voyage.



Si l'argent est un facteur à prendre en considération, les voyageurs seront heureux de savoir que, le plus souvent, ils auront accès à des tarifs moins chers en train qu'en avion, parfois même jusqu'à 30%.



À moins d'être un grand voyageur assez privilégié pour voyager en classe affaires il faut bien admettre que les voyages en avion en classe économique sont de plus en plus éprouvants.



Au lieu d'être assis sur un siège minuscule, avec à peine assez d'espace pour poser un bras, le voyage en train permet l'une des formes de transport les moins stressantes. Avec plus d'espace pour les jambes que dans un avion et la possibilité de se déplacer à volonté.



Enfin, à bord des trains les voyageurs d'affaires peuvent disposer de wifi gratuit et de prises pour recharger les appareils. Il est également possible pour les amateurs de luxe ou d'un peu plus de calme de voyager en première classe avec un service de restauration à la place.