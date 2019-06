Voyages d’affaires : la plateforme de réservation Supertripper lève 1 million d’euros

Supertripper, plateforme spécialisée dans la réservation et la gestion de voyages d’affaires, a annoncé une levée de fonds de 1 million d’euros. Cette société, créée en 2015, permet de réserver vols, voyages en train, hôtels ou encore voitures de location. La plateforme héberge plus de 300 compagnies aériennes, plus de 1 million d'hôtels et de nombreuses agences de location de voitures partout en Europe, le tout au service de 20 000 utilisateurs. Supertripper revendique simplifier les démarches administratives en permettant suppression des notes de frais, centralisation des dépenses et automatisation des tâches administratives. Avec cette levée de fonds, la société entend se développer encore davantage pour mieux atteindre son objectif de "faire rimer bien-être et déplacements professionnels". La société rappelle par la voix de son dirigeant Maxime Pialat que "71% de ses collaborateurs sont insatisfaits par le processus de gestion des déplacements professionnels".







À l’occasion de cette levée de fonds, Supertripper va s’entourer d’investisseurs dont UL Invests et 50 Partners. La société entend notamment se développer technologiquement mais aussi étendre son activité, notamment dans le milieu des PME où elle souhaite devenir une solution de référence. Enfin, la société espère pouvoir renforcer davantage son équipe. Maxime Pialat, dirigeant de la société indique que tout se fera dans une volonté de "faire du voyage une expérience aussi enrichissante pour le voyageur que pour l’entreprise avec zéro contraintes".