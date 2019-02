Voyages d’affaires : quelles sont les compagnies les plus ponctuelles en France ?

Selon Air Indemnité, les voyageurs d'affaires qui veulent éviter les retards et autres perturbations aériennes, ont intérêt à étudier les offres de Twin Jet. Avec seulement 0,66% des vols retardés de moins de 2h à l’arrivée, la compagnie régionale monte sur la première marche des compagnies les plus ponctuelles sur les liaisons domestiques en 2018.



Le podium se poursuit avec Ryanair (0.77%) à la deuxième place. Puis, on retrouve ensuite Air France (0.79%) en 3eme position.



Anne-Laure Hery, porte-parole d’Air Indemnité explique "Dans le cadre d’un voyage d’affaires, le préjudice subi en cas de vol retardé peut être considérable : emploi du temps perturbé, journée de travail perdue, retour au domicile tardif. Le passager est alors soumis au stress et à la fatigue qu’une telle situation peut engendrer" . Elle ajoute "Le règlement européen ne fait pas la distinction entre un voyage d’agrément et un voyage d’affaires. Si le remboursement du billet d’avion est adressé au payeur - souvent la société - l’indemnité forfaitaire va, elle, au passager, puisque le règlement estime que c’est lui qui subit les désagréments de la situation (attente, fatigue, stress). Dans le cadre d’un déplacement professionnel, de nombreux voyageurs d’affaires l’ignorent encore très souvent et confondent remboursement et indemnisation. Pour un vol court-courrier, la réglementation européenne prévoit une indemnité potentielle de 250 euros par passager, de 400 euros pour les vols moyen-courriers et de 600 euros pour les long-courriers".