Voyages d'affaires: une appli pour éviter les repas en solo

A l'origine de cette application, il y a un voyageur d'affaires, Ciaran Haughey, qui passe environ un tiers de sa vie professionnelle sur la route et bien qu'il aime rencontrer des gens et visiter de nouveaux endroits, manger seul est un aspect des voyages d'affaires qu'il déteste. Il a donc transformé cette aversion en opportunité et propose désormais un service qui est supposé améliorer l'expérience du voyageur lors de ses déplacements.



Les utilisateurs peuvent se connecter à l'appli via leur profil LinkedIn. Ils remplissent leur profil en entrant des détails tels que l'industrie, les objectifs professionnels et d'autres intérêts " tels que le sport ou le théâtre ". Lorsque l'utilisateur planifie un voyage d'affaires, il saisit l'information dans l'application et reçoit des suggestions basées sur d'autres utilisateurs qui seront au même endroit au même moment. D'autres utilisateurs peuvent répondre et organiser une rencontre.



Un algorithme associe les utilisateurs en fonction de leur secteur d'activités, des intérêts et des objectifs, en affichant d'abord les meilleures correspondances, c'est-à-dire les personnes du même secteur ayant des objectifs correspondants.



Alors que l'application est gratuite pour le moment, une version premium avec des fonctionnalités plus riches est prévue lorsque les utilisateurs atteindront " une masse critique ".



Table4One peut être téléchargée gratuitement sur l'App Store d'Apple ou sur le Play Store de Google. Plus de 30 000 téléchargements ont déjà été effectués dans près d'une centaine de pays.