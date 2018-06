Voyages, plateformes de réservation, hébergement, restauration, santé... quels conseils pratiques pour vos vacances d'été ?

Covoiturage, déplacements en autocar ou en train, coffrets cadeaux, plateformes de réservation, camping, location saisonnière, bronzage en institut, produits de protection solaire ou encore produits anti-moustiques... Les occasions de rencontrer des difficultés pratiques ne manquent pas. Les conseils d'été de la DGCCRF à destination des vacanciers s'articulent autour de plusieurs thématiques via une série de publications à télécharger : les déplacements (voyager en autocar, en train, en avion ou en bateau, pratiquer le covoiturage, prendre un taxi, une voiture de transport avec chauffeur ou une moto-pro, louer un véhicule, circuler sur autoroutes, réagir en cas de panne, récupérer son véhicule mis en fourrière...) ;- les coffrets cadeaux liés aux voyages (comment fonctionne le concept ? quelle réglementation s'applique ? quels sont vos droits ?) ;- les voyages et les séjours à forfait (acquisition d'un forfait touristique, achat d'une prestation de voyage liée, contrat et prix du voyage, conditions de modification ou d'annulation du voyage, déconvenues pendant le voyage, litiges...) ;- les plateformes (réservation en ligne d'hôtels et de restaurants, faux avis de consommateurs) ; l'hébergement (en camping, chambre d'hôtes, hôtel, location saisonnière, chez l'habitant, résidence de tourisme) ; la restauration (hygiène alimentaire, respect de la chaîne du froid, conservation des aliments, date limite de consommation et date limite de durabilité minimale, étiquetage des vins, glaces et sorbets, pourboire...) ; la santé (bronzage en institut, produits de protection solaire, lunettes de soleil, méthodes amincissantes, produits anti-moustiques, tatouage, préservatifs, boissons énergisantes) ; les loisirs (aires collectives de jeux, bicyclette et vélo à assistance électrique, casques, mini-motos et quads, parcours acrobatiques, piscines, discothèques...) ;