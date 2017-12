Voyages-sncf.com devient Oui.sncf

donne accès à toutes les mobilités et offres SNCF : chaque personne qui veut voyager en France et en Europe proche, quels que soient son budget et ses envies, trouve une solution qui lui permet de le faire, grâce aux transporteurs comme TGV inOUI, TGV OUIgo, OUIbus, ou encore Eurostar, Lyria, etc., mais aussi à toutes les offres commerciales disponibles (TGV Max, cartes, etc.) et le porte-à-porte (IdCab, OUIcar,IdAvis, etc.)

devenir le compagnon de voyage préféré des clients et de franchir le cap des 100 millions de voyages vendus à horizon 2020

Après inOui (les TGV), Ouigo (TGV Low cost), Ouibus, Ouicar et Ouipro qui, bizarrement, n'apparait pas dans la constellation présentée à la presse, voici donc Oui.sncf pour remplacer Voyages-sncf.com.Officiellement, ce portail "". C'est donc clairement le 1er endroit pour prendre le train.Il offre de nouveaux services innovants :- Un accès simplifié aux offres les plus pertinentes et aux meilleurs prix. L’Alerte Petits Prix permet d’aviser les clients par mail ou notification sur leur téléphone des offres qui répondent aux critères qu’ils auront renseignés au préalable.- Une prise en charge téléphonique des clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les accompagner avant, pendant et après le voyage. Un robot conversationnel a également été intégré sur la page d’accueil du site, "OUI bot", pour réaliser en langage naturel une recherche et une réservation.- Des pages "OUI des Régions" pour proposer des idées de voyages aux clients. Des experts partagent les bons plans et activités ainsi que les coups de cœur locaux. Les cartes dynamiques présentent en un seul coup d’œil l’ensemble des informations nécessaires pour un déplacement de porte-à-porte avec toutes les solutions de mobilités SNCF.La sncf annonce que ces innovations ne s’arrêteront pas là, que d’autres sont programmées en 2018 et jusqu’en 2020. Son ambition : "".