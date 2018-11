Voyages-sncf ferme son unique bureau au Royaume Uni

La SNCF distribue ses produits par l’intermédiaire de voyagistes, de TMC, de spécialistes ferroviaires, de groupistes et d’OTA au Royaume-Uni. La compagnie disposait jusqu’alors d’un bureau à Maidstone dans le Kent (11 employés), qui ferme ses portes, selon le site britannique Travel Weekly . Paul Lacey, directeur et responsable des ventes au Royaume-Uni, quittera ainsi ses fonctions à la fin de l’année. Un responsable des grands comptes sera nommé au Royaume-Uni pour s’occuper des principaux partenaires commerciaux de l’entreprise. Et les billets pourront être réservés sur un nouveau site B2B, lancé le 1er janvier 2019, qui reprendra la marque SNCF en lieu et place de Voyages-sncf.com (remplacée en France par Oui.sncf en B2C).Un service d’assistance en anglais sera également mis en place. Le Royaume-Uni est l’un des six sites européens qui fermeront d’ici la fin de l’année, ajoute le magazine B2B.