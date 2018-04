Vueling a du annuler au moins 250 vols entre mercredi et jeudi

Il n'y a pas qu'à Air France que l'actualité est à la grève, la compagnie low-cost Vueling fait face depuis mercredi à une grève des pilotes, la première dans l'histoire de la compagnie. Les pilotes réclament des améliorations salariales qui les rapprochent des autres entreprises à bas coûts, la négociation d'une nouvelle convention collective et la création d'un plus grand nombre de bases en Espagne pour améliorer les dessertes.



Vueling a été contraint d'annuler entre mercredi et jeudi près de 15% de ses vols et malgré l'annonce du mouvement et une campagne de sms, de nombreux passagers se sont trouvés bloqués à l'aéroport de Barcelone - El Prat, son principal siège opérationnel.