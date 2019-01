Vueling booste sa liaison Paris - Barcelone pour le Mobile World Congress

Le Mobile World Congress , le plus grand salon dédié à l'industrie de la téléphonie mobile, se tiendra à Barcelone du 25 au 28 février 2019.Pour faciliter la venue des voyageurs d'affaires et professionnels de ce secteur pendant cet événement, Vueling Airlines a ajouté 6 vols supplémentaires Paris - Barcelone entre les 23 février et 2 mars.Ces nouvelles fréquences viennent compléter l'offre actuelle existante de la compagnie qui propose jusqu’à 3 vols par jour au départ de Roissy et jusqu’à 8 liaisons quotidiennes au départ d'Orly.