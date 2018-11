Vueling dévoile Whatsapp Business, son nouveau service de messagerie dédié aux voyageurs d'affaires. Disponible sur l'application mobile de la compagnie aérienne, cette fonctionnalité a un but avant tout informatif (données en temps sur le vol, récapitulatif de la réservation...). WhatsApp envoie également des liens directs pour s'enregistrer où le client pourra choisir son siège ou effectuer un changement de vol.



Pour Samuel Lacarta, directeur marketing numérique chez Vueling, « Nous voulons être là où sont nos clients, et WhatsApp est un canal qui nous permet de les contacter et de communiquer facilement, avec agilité" .