Vueling lance une carte de paiement avec Avios

Vueling et Avios Group Limited, l’entité du Groupe IAG qui gère le programme de fidélité Vueling Club, ont lancé la carte de crédit Vueling. Disponible pour les membres de Vueling Club en France sur le circuit VISA, elle permet aux clients d'accumuler des points Avios en effectuant des achats partout dans le monde.



Les utilisateurs de cette solution bénéficieront par ailleurs d’avantages spécifiques, dont notamment l'enregistrement prioritaire dans tous les aéroports, 25% de bonus supplémentaire sur les points Avios lors de la réservation d’hôtels via Kaligo ou encore une série de mesures comme des assurances exclusives pour le voyage ou en cas d’accident.



En outre, tout nouveau détenteur de la carte Vueling recevra un bonus de bienvenue de 4000 points Avios après son premier achat, qu'il pourra utiliser, par exemple, pour acheter un billet de la compagnie ibérique en utilisant l'option Pay with Avios. De plus en utilisant la carte Vueling sans contact, les clients accumuleront 8 points Avios pour 10 euro dépensés pour tous leurs achats, 8 points Avios pour 10 euro collectés aux distributeurs automatiques de billets, 16 points Avios par 10 euro dépensés pour l’achat de billets d’avion sur Iberia, Aer Lingus, British Airways et Vueling. Les clients pourront également cumuler 2000 points Avios supplémentaires s’ils dépensent jusqu’à 2000 € avec leur carte au cours des trois premiers mois.



La carte offre également d’autres avantages tels que l'acquisition du statut Vueling Premium après avoir effectué avec la compagnie seulement 20 vols en un an (un vol aller-retour correspondant à deux vols), au lieu des 40 vols nécessaires habituellement. Une fois le statut Vueling Premium atteint, il sera possible d'obtenir une fois par an, un vol pour deux personnes avec une réduction de 50%.



La carte Vueling a un coût annuel de 24€ (soit 2€ par mois). Les clients ne sont pas obligés de changer de banque.