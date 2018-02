Vueling va voler entre Roissy et Rome

Vueling continue de renforcer ses opérations en France et plus particulièrement à l’aéroport de Roissy CDG. Elle va relier la plate-forme parisienne à Rome Fiumicino lors de son programme d'été 2018.



Cette route vient s’ajouter à l'autre liaison romaine de la compagnie entre Paris Orly et Rome Fiumicino. Au total, plus de 347 000 siège seront proposés lors de la saison été 2018 vers cette destination, soit 30% de plus que l’été dernier.



Les vols sont d’ores et déjà disponibles à la réservation.