Vueling veut séduire les voyageurs d'affaires

Concrètement, la compagnie a lancé le tarif Timeflex, qui se veut le mariage du service et du prix à destination du voyageur d'affaires. Principale innovation, la flexibilité qui permet des modifications du billet en fonction des vols disponibles. Avec ce tarif, les changements sont illimités et gratuits, et le billet comprend l'embarquement prioritaire.



Autre nouveauté, Vueling propose un système de sélection de sièges, baptisé Space qui offre trois niveaux : Space One, avec 20% d'espace en plus et l'embarquement prioritaire. Space Plus (entre les rangées 2 et 4) doté de 10% d'espace en plus entre les sièges et toujours une priorité à l'embarquement et Y Space qui offre également un embarquement prioritaire et propose 20% d'espace supplémentaire entre les rangées 12 et 14 .



Côté confort, Vueling a repensé sa cabine avec des sièges plus légers et plus larges de 5 cm par rapport au modèle précédent. Ces sièges sont équipés de prises 220 volts ainsi que d'entrées USB. La compagnie a précisé que, d'ici à la fin de 2018, 98 des 112 appareils de Vueling seront équipés de cette nouvelle configuration.